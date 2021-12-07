國道1號南下入口聯結車撞死騎士肇逃

麻豆國道1號南下入口聯結車撞死騎士肇逃。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

國道一號南下麻豆交流道口7日上午8時許發生死亡車禍，一名男騎士遭到不明車輛撞死，但涉案車輛逃之夭夭，警方獲報後已全力追緝中。（圖／記者爆料網）

台南市麻豆區國道1號南下匝道口今早7時22分發生一起死亡車禍，52歲李男騎機車沿市道176線西往東方向行駛時，遭右轉上高速公路化學槽車撞上，李男當場失去生命跡象，肇事車輛不僅沒停下，反而加速逃逸上國道。警方於高雄小港找到肇事車輛，54歲何姓駕駛供稱當下並不知道自己撞到人，否認刻意肇逃，但警方仍依法將其移送偵辦。

台南麻豆分局接獲報案，抵達車禍現場176線的東向車道與國道一號麻豆交流道南下匝道路口，發現52歲李姓騎士倒在上匝道的路口，明顯死亡，身上的安全帽、拖鞋全散落一地，現場一片狼藉，但是沒有肇事車輛的蹤影。

警方調閱周邊路口監視器影像全力追緝，發現肇事的是一台化學槽車，當時槽車開在中線車道，緊急右切上匝道，與其並行的李男當場被捲入車底，遭後輪輾斃，整台槽車還搖晃了一下，但槽車駕駛並沒有停下查看，而是開上國道一路南下。

警方以車追人，於10時10分於高雄小港攔查到肇事的化學槽車，肇事的何姓駕駛供稱，當下並不知道車子撞到人，以為是路不平車輛才會晃動，否認有肇逃意圖，但警方仍將車輛扣押調查，同時也將何男過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送偵辦。