中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會，針對7日是引發太平洋戰爭的日本偷襲美國珍珠港事件80周年，他強調，日本仍然欠包括中國在內的亞洲鄰國一個明確交待。日方應端正態度，深刻反省日本軍國主義的法西斯暴行和反人類罪行，以實際行動取信於世界人民。可是，日本政客日前「鼓噪」台灣有事就是日本有事；今天近百名日本國會議員集體參拜供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社。非但沒有汲取歷史教訓，反而企圖復活軍國主義的幽靈。

趙立堅：今天是日本偷襲珍珠港和太平洋戰爭爆發紀念日。日本軍國主義發動的那場侵略戰爭，給地區國家特別是亞洲受害國人民造成了深重災難，帶來了無法磨滅的痛苦記憶。幾十年過去了，國際社會一直都關注日本能否對那段歷史有一個誠懇、正確的認識。

幾十年過去了，日本仍然欠包括中國在內的亞洲鄰國一個明確交待。幾十年過去了，日本仍然有人否認甚至美化那段對外侵略歷史和殖民統治。

日前日本個別政客鼓噪「台灣有事」就是「日本有事」。就在今天，日本近百名國會議員招搖過市，集體參拜供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社。他們非但沒有汲取歷史教訓，反而企圖復活軍國主義的幽靈。

歷史不容否認，正義不可褻瀆。中方堅決反對任何開歷史倒車的錯誤行徑，堅決捍衛國際公平正義，堅定維護世界和平與安寧，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。日方應端正態度，深刻反省日本軍國主義的法西斯暴行和反人類罪行，以實際行動取信於世界人民。