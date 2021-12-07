林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜，意外牽扯出他與綠營民代關係匪淺，今又傳出林秉樞和民進黨立委范雲等人聚餐合照，國民黨文傳會主委凌濤痛批范雲，根本就是「女權破口」！

根據《鏡週刊》報導，林秉樞常與政界人士攀關係，甚至拍照留念以彰顯其政治人脈，據讀者提供一張照片指出，林在2020年曾做東，邀請郭國文、鍾佳濱、范雲及邱臣遠一起吃飯。其中林秉樞坐在「C位」，再度引發討論。對此，郭國文表示當天聚餐是范雲約的；范雲則強調，那是第一次認識林秉樞，與一般聚會沒有不同，呼籲大家把重點放在親密關係的暴力與性私密影像威脅，希望不要再有下一個受害者。

國民黨文傳會主委凌濤質疑，郭國文、鍾佳濱、范雲都是執政黨的重要立委，林秉樞接連爆發暴力事件及網軍事件後，民進黨立委們竟然裝不熟，對林秉樞、李柏璋等人竟然毫無批判。

凌濤痛批，有「女權鬥士」之稱的范雲，在接連面對民進黨內部權勢性侵、性別暴力等議題，就像是選擇性「噤聲」般，只呼籲大眾必須嚴厲譴責暴力，抵制利用性私密影像威脅他人，卻不見范雲出面抨擊林秉樞的惡行！像這樣寬以待己、嚴以律人的女權鬥士，根本就是「女權破口」！