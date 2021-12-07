「苗栗旅遊節」辦理第1期抽獎，最大獎休旅車等獎項幸運兒揭曉。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府7日在苑裡享沐時光莊園渡假酒店，全程直播並在律師江錫麒見證下舉辦「苗栗旅遊節」第1期抽獎，縣長徐耀昌抽出最大獎項納智捷休旅車，幸運得主是謝姓頭份市民，徐耀昌當場Call Out祝賀，並說「這不是詐騙」!

苗栗縣府響應中央發放的振興5倍券，加碼規畫「苗栗旅遊節」抽獎活動，只要民眾在苗栗消費就有抽獎資格，每個月都會抽出大獎，根據統計截至目前累計消費金額約1億8535萬元，符合第1期抽獎資格的序號為17萬5709組。

縣長徐耀昌、文化觀光局長林彥甫、苑裡鎮長劉秋東與多位來賓7日下午在苑裡享沐時光莊園渡假酒店，分別以拉霸及逐碼開獎方式抽出得獎人，一口氣抽出的各獎項，包括縣長加碼的1萬元現金30個名額；旅宿體驗券80名；總統套房2名、行政套房3名；Coleman高級露營組（內含摺疊桌椅組及Coleman網屋）3名；iPhone 13 128G 5名；Gogoro S3 Champion Edition 3名；10萬現金2名；Luxgen URX休旅車1名，總計有21個優渥獎項、上百個名額。

最後揭曉的最大獎休旅車得主序號為098697，是頭份的謝姓市民，縣長徐耀昌當場打電話致賀，還開玩笑說「這確定不是詐騙電話」，他也藉此擴大行銷旅遊節和後續3期抽獎活動，獲獎名單可在官網查詢。

徐耀昌表示，苗栗旅遊節將延續到明年2月28日截止，後續還有3期抽獎活動，獎品總市價超過千萬元，歡迎遊客踴躍到苗栗食、宿、遊、購，消費愈多中大獎機率愈高。