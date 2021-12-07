民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，扯出綠營網軍案外案，引發各界討論。《中天新聞》派出記者進行街頭民調，詢問民眾，如果有政府高官用國家預算養網軍，應該要如何處理和面對？大部分的民眾都認為，若真的出現這樣的狀況，涉案官員應該要下台或者被判刑。

《中天新聞》7日派出記者在台北街頭進行街訪，詢問民眾，「高官若用國家預算養網軍，你覺得該如何？」並給出5個選項讓民眾選擇：

1.判十年！好好反省吧！

2.下台吧！網軍亂象已經害死人

3.不可能！挺政府，我不相信有網軍存在

4.好丟臉！總統府前道歉洗門風吧

5.題外話！網軍賺很大，我立志當網軍

結果顯示，總共有20位受訪民眾參與投票，有8人選擇選項1，11人選選項2，1人選擇選項4。

對於網軍亂象，受訪民眾則表示，「這種人欠下台吧，我們辛苦賺的錢耶，浪費納稅人的錢，該死」、「這應該被關吧、「我覺得就直接判刑，就不用廢話太多，有點殺雞儆猴的概念」、「民主政治是不能用網軍來治國的」。

此外，國民黨朱立倫表示，「你看我是真正的受害者」，民進黨內也有很多受害者，號召大家站出來，共同揪出養網軍的惡徒，他直指，蔡英文總統是網軍的最大受益者，應速把網軍的魔戒脫下來；前總統馬英九也說，我們也領教過網軍的威力，這實在很可怕，這也反映民進黨內部的生態，若讓這樣的組織能夠存在，對台灣的民主是絕大的傷害，呼籲司法機關應徹底調查。