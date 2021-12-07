YouTuber蕾菈（Lyla）擁有天使臉孔、魔鬼身材，常分享大尺度私密話題，在網上擁有高人氣，最近她在社群網站曬出辣照，皮衣下竟穿著透視內搭衣，好身材全被看光，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

蕾菈在IG發文：「玫瑰無原則、心動至上」，並附上一張意境照，照片中，蕾菈綁起高馬尾，戴著大耳環、金色粗項鍊，搭配精緻妝容和一身黑皮衣造型，看起來帥氣又性感。吸睛的是，蕾菈皮衣下穿的竟是透視裝，讓她的傲人身材全現形，尤其紅色蕾絲內衣也大方見客，北半球呼之欲出，相當撩人。

蕾菈辣照一Po，吸引大票粉絲湧入大讚好美好辣，「反骨」成員酷炫也忍不住留言「拍的真好看」。

蕾菈之前出席YouTuber盛宴「走鐘獎」，她在台上天外飛來一筆問「我到底要不要去隆乳？」搞得現場氣氛瞬間僵住，事後她被罵發言不適當，甚至被被為走鐘獎最大敗筆，對此，她正面回應「現場的觀眾給我的迴響，以及下台後給我的真心建議才是我應該吸收的」，並稱「在台上自信的樣子，我真的很喜歡。原來我自信的樣子這麼美。也許我該找回來以前的那個大膽放蕩不羈的我，找回當初踏入這圈子的初衷」。