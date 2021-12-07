面板12月上旬報價跌幅收斂，32與43吋電視面板更是自7月下旬、近半年來首見月增率持平，總算暫時擺脫報價月減窘況，摩根士丹利證券強調，報價下滑狀態比預期更為溫和，黑色星期五的電視銷售還強於預期，兩大利多加持，面板股指標友達（2409）、群創（3481）重新評價（re-rating）在望。

觀察電視面板12月上旬報價，75與65吋月減2％、55吋下跌3％、43與32吋則是持平，整體平均售價僅小幅回落1％。摩根士丹利證券指出，這不僅是中小尺寸電視面板睽違將近半年報價不跌，大尺寸電視面板報價跌幅也比11月上旬時縮窄；大摩目前預測，電視面板整個12月報價跌幅約3～4％，比原本預期的跌5％左右更好轉。

群創、友達重新評價空間浮現，外資立刻回頭大加碼，7日買超群創10.9萬張，高居買超排行之冠；買超友達3.8萬張，則是個股買超排行第二名。

基於報價跌幅收斂，輔以黑色星期五、雙11銷售狀況優於預期，大摩認為，市場對投資面板股的氣氛將會好轉，有助面板族群評價修復，維持對友達、群創「優於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價是25.5與21.5元。

摩根士丹利最近調查發現，在黑色星期五促銷活動中，美國市場電視銷售初步數據優於預期，考量面板價格第三季上升、交貨時間延長與物流成本提高等因素，多數電視售價高於去年水準，另根據黑色星期五的銷售數據，加上先前大陸雙11促銷的電視銷售動能強勁，在電視面板報價已經觸底情況下，應有助電視品牌廠商恢復正常的採購策略。