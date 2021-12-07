「敘利亞人權瞭望台組織」表示，敘利亞拉塔基亞港（Latakia）有一批伊朗的武器今天遭遇以色列空襲，也是這處位於地中海的戰略要津首次遭遇這類襲擊。

法新社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）說，以色列的空襲目標「直接瞄準一批放在貨櫃碼頭的伊朗武器」。

敘利亞國營媒體也報導拉塔基亞港貨櫃碼頭遇襲的消息，不過沒有具體說明被鎖定的目標物。

敘利亞人權瞭望台組織說，以色列空襲引發一連串爆炸。這個人權組織總部在英國，在敘利亞當地布建廣泛的消息網絡。

敘利亞人權瞭望台組織通報「財物損失慘重」，但是沒有立即傳出人員傷亡。

據敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）報導，空襲發生在今天凌晨1時23分（台北時間上午7時23分）。

報導指出：「我們的防空系統擊退了以色列對拉塔基亞港的進襲。」並說許多貨櫃因空襲而燃起熊熊烈火。

拉塔基亞港是敘利亞最北端的主要港口，位於首都大馬士革（Damascus）以北230公里處。

敘利亞新聞社發布的相片與影音顯示，有處碼頭起火，不過國營電視台隨後報導，消防人員已控制火勢。

以色列對空襲敘利亞鮮少置評，不過曾經一再聲稱，絕對不容死對頭伊朗在敘利亞擴張版圖。

自從敘利亞2011年爆發內戰以來，以色列已空襲敘利亞數百次，鎖定的目標包括政府據點與伊朗在背後撐腰的武裝勢力及「真主黨」（Hezbollah）武裝人員。

長達10年的內戰衝突期間，伊朗是敘利亞政府的重要支持者，提供金援、武裝，並指揮與敘利亞政府軍並肩作戰的外國民兵組織，主要是盤據黎巴嫩南部且勢力龐大的真主黨。