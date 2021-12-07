因應政府綠能及循環經濟政策，台糖近年力推「太陽光電」及「生質能發電」，前者預計明年再增3座光電站，容量546MW，可年發電5.9億度。後者在13座豬場建置沼氣發電，年發電量預計超過4000萬度。台糖還與民間業者合作，成立東糖能源公司共消化沼氣中心，要擘劃沼氣發電產業新藍圖。

太陽能部份，台糖目前有39座屋頂型、2座地面型，以及8座滯洪池水面型外太陽光電，至今年11月止，能發電量已躍升至1.9億度。台糖表示，尚有2座地面型(雲林椬梧及麻園農場)及1座水面型(嘉義荷包嶼滯洪池)，預計明年底前完工，屆時總裝置容量將達546 MW、年發電量約5.9億度，可供17.1萬家戶使用。

生質能發電部份，目前台糖有虎尾及善化2座糖廠的蔗渣汽電共生，以及畜殖場的豬糞尿沼氣發電。更與民間業者合作，成立東糖能源公司共消化沼氣中心，共同擘劃沼氣發電產業新藍圖。

生質能源布局中，以豬場改建計畫最為關鍵。台糖表示，13座豬場改建，分兩階段執行，第一期6座、第二期7座，預計2023年完工。改建完成後，豬場太陽能及沼氣發電合計總裝置容量可達38MW，年發電量4867萬度。