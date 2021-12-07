曾經紅極一時的手機HTC，過去在國內市占率頗高，不過近年來銷售大不如前，明顯跌落神壇，引起網友好奇詢問，現在還有人在用嗎？質疑為何別的國家都有自己品牌的手機，而HTC在台灣卻做不起來？釣出內行人歸納有3大關鍵致命原因。

根據手機新聞網站mobileburn.com指出，2011年時，蘋果以28.3%的市占率奪下第一，而宏達電以20.3%位居第二；若單以安卓手機來看，宏達電則以15%的市占率稱霸，領先三星和摩托羅拉。

不過《ePrice》比價王日前報導，市調機構統計全台2021年6月份的手機市場銷量，依序為Apple、Samsung、OPPO、vivo、realme、Sony、ASUS、Redmi、小米與HTC，曾經被稱為「台灣之光」的HTC，排名第十，明顯已從2011年的領先群雄跌落神壇。

有網友在臉書社團《爆廢公社公開版》詢問，現在誰還有HTC嗎？好奇別的國家都有自己品牌的手機，為什麼台灣HTC做不起來？貼文引起熱議，有內行人歸納出價格、品質以及危機處理能力3大致命原因。

網友指出，HTC明明是台灣製造，本土價格卻遠比國外還高，而且系統不穩定，連升版都有可能讓手機變磚死當；此外，還有高耗電、高發熱的問題，玩個遊戲手機就燙到不行，加上一下就沒電，還得邊充電才能邊玩，反而更燙，硬體設計極度不良。

不少網友回應「賣得比別的國家還貴」、「用了2年後，差不多隨時會爆炸的溫度」、「我以前都很支持HTC ，是後來他們都一直做不起來，也不出頂規機了，才沒買他們的手機」、「可惜後續沒有高階機種，只好跳去用三星」。

有自稱HTC腦粉的網友分析，總括來說，主要是HTC在台灣賣得沒有比較便宜，讓消費者感覺不佳，而且後續旗艦機也沒有什麼新意，再加上公關危機處理能力有待加強，因此才會導致現在的局面。

不過也有網友認為，HTC現在在VR領域做得有聲有色，早就放棄手機這塊了，何必再來搶手機這塊難啃的餅。