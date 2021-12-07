為擴大全球佈局加速特用聚合物業務成長，台橡（2103）7日宣布，將在美國德州成立全球研發中心；台橡指出，期望能就近與歐美客戶合作創新，並結合台橡美國子公司當地銷售與生產能力，加速特用化學應用開發與產品商業化。

這一新成立的全球研發中心，是台橡全球第二座、海外第一座多功能研發設施，與台橡美國全資子公司TSRC Specialty Materials LLC 區域營運總部位於同一地點。

台橡研發副總經理盧啟威先生表示 ，在美國德州成立的全球研發中心提供台橡策略性的定位，強化創新能力與全球布局，以更有效地支持位於歐美市場的全球性客戶，加速台橡特用聚合物業績成長。

台橡美國全球研發中心將專注於特用苯乙烯崁段共聚物（SBC）產品開發，包括高分子結構與官能化設計、製程技術開發、終端應用及客戶技術服務，並有效結合台橡全球技術能力，致力於如醫療級材料、衛生用品、黏著劑、薄膜、柏油改質與彈性無紡布等應用市場。