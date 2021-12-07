今年前11月出口寫下三大歷史記錄，民間投資成長也連季走升，CRIF中華徵信所分析7日指出，2020年百大集團在海外投資家數連續2年減少，在台灣的投資家數則連續4年成長，其中，2020年單年首次新增投資破百家，估計企業在台灣的大投資潮趨勢形成，產業供應鏈投資將擴大、並速度加快。

CRIF中華徵信所最新出版「2021年版台灣大型集團企業研究」，針對2020年在COVID-19疫情影響下，統計台灣百大集團的總體投資家數、總體營運及全球佈局，分析結果呈現多項關鍵轉折。

據統計，台灣百大集團選擇在國內進行投資佈局，若回湖至2016年蔡總統就任以來，百大集團在不計算併購公司的基礎下，在國內新設分子企業家數高達195家之多，相當於平均每一個集團新增投資2家分子企業，旦有55家新股分子企業集中於2020年下半年至2021年上半年設立，透露出自中美貿易戰以來大型集團返台投資的趨勢明朗化，亦顯示政府鼓勵及支持大型企業返台的政策奏效。

CRIF中華徵信所指出，台灣百大集團率先在台加碼投資的領域，遍及綠能、IP矽智財、IC設計、鋰電池、智慧照明、生技醫療、精密化學、軟體服務開發及系統整合、自動機器人及其解決方案、物流等現今全球主流產業，有助於台灣產業的升級、創新及轉型。