各電商的雙12購物節都相繼開跑，而小米也為了在年末回饋消費者，明日（8日）起至12日期間舉行「小米雙十二購物節」，不僅各類熱門手機、智慧家庭產品祭出限時秒殺、熱門直降、滿額折扣、滿額贈等超殺優惠，活動期間更將每日狂撒1212元現金券，即日起將搶先釋出最高千元的每日簽到領券、預付訂金膨脹高額折扣等活動。

小米的Xiaomi 11T 5G直降500元，購機再送小米手環6，另於「小米雙十二購物節」活動期間，買再贈500元現金券。（小米提供）

「小米雙十二購物節」此次將帶來31日前買Xiaomi 11T 5G，享直降5000元優惠之餘，還送價值超過3500元的免登錄2年超長保固與6個月內1次免費螢幕維修，另再贈小米手環6，還有Xiaomi 11 Lite 5G NE在31日前買就送Redmi Buds 3，兩款均享12日前購機再贈500元現金券優惠，另多款手機同享買就送及直降價等優惠。而針對顯示器、清掃類家電、廚具、燈具等各類智慧家庭產品，同步也推出最高直降3000元的超有感優惠。