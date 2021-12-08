菲律賓海巡官員今天說，因應中國海警發射水柱攔阻菲國船隻赴仁愛礁運補，他們未來將以海巡船取代民用船隻運送補給。若中方發射水柱，菲律賓海巡船可能以高壓水柱回擊。

菲律賓參議院公共服務委員會今天舉行聽證會，討論菲國海巡隊相關法案。

海巡隊副指揮官恩多納（Oscar Endona Jr.）在聽證會說，為避免中國海警發射水柱事件重演，「我們不再使用民用船隻補給我們在愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙，又稱仁愛礁）的陸戰隊員，我們將使用白船」。

各國海巡執法船一般稱為「白船」，海軍艦艇則被稱為「灰船」。

恩多納說：「我們將運用白船對白船策略（white to white diplomacy，指海巡船對中國海警船）。事實上，我們的白船也有高壓水柱，所以我們可以用水柱反擊。」

參議員高登（Richard Gordon）問道：「水柱戰（water war）？」恩多納回答是的。

馬尼拉當局於1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺到仁愛暗沙，並派遣軍力駐守，藉以主張實際控制。

菲國外交部今年11月表示，3艘中國海警船在南海攔截兩艘運送補給的菲律賓民用船隻，並發射高壓水柱，迫使補給船無法抵達仁愛暗沙。

菲律賓參謀總長森蒂諾（Andres Centino）5日接受有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）訪問時說，馬尼拉當局不會移走馬德雷山號。

森蒂諾說，馬德雷山號位於仁愛暗沙淺灘，船隻無法進入，「我們不認為有任何可能性（它會受攻擊）」，加上「我們與中國政府有開放的交流（open communications），像這類事件可以和平解決」。

他表示，發射高壓水柱可視為「有敵意」的攻擊，但不能視為「武力攻擊」。根據菲美共同防禦條約（MDT），唯有在遭受武力攻擊的前提下，共同防禦條約才會被啟動。

馬尼拉與華府於1951年簽署共同防禦條約，承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。