新華社報導，中國國務院總理李克強7日下午在中南海紫光閣，與比利時首相德克羅舉行視頻會晤。李克強強調，中比都是自由貿易的堅定維護者。中方願同比方加強在多邊架構下的對話、協調與合作，攜手應對新冠肺炎疫情等全球性挑戰。

李克強表示，中比關係發展勢頭良好。今年是兩國建交50周年，習近平主席和菲力浦國王互致賀電。中方高度重視中比關係，中方願同比方在相互尊重、平等相待的基礎上，增進政治互信，深化互利合作，擴大人文交流，推動中比關係持續健康發展。

李克強指出，比利時在生物醫藥、微電子、現代農業等領域科技實力雄厚，中方願同比方深挖上述領域合作潛力，在合作中將致力於加強智慧財產權保護，更好實現互利共贏。以建交50周年為契機，舉行豐富多彩的紀念活動，促進民心相知相通。

李克強強調，中比都是自由貿易的堅定維護者。中方願同比方加強在多邊架構下的對話、協調與合作，攜手應對新冠肺炎疫情等全球性挑戰。

李克強指出，比利時是歐盟重要成員，布魯塞爾是歐盟總部所在地，希望比方為促進中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。

德克羅表示，比中建交50年來，雙方交往密切。比方很高興成為中方的合作夥伴，珍視雙方合作成果，希進一步深化兩國政治交往，克服疫情影響加強雙方直接交流，擴大在投資、貿易、醫藥、科研、知識產權等領域合作。比方願同中方一道，支持自由貿易，反對貿易保護主義。比方願為促進歐中關係健康發展發揮積極作用。