澳紐商會7日發表「2021白皮書」，國發會主委龔明鑫代表我國政府接受白皮書時，除致詞感謝澳紐兩國政府支持台灣加入CPTPP之外，對澳紐商會赴澳洲議會，支持台灣加入CPTPP一事也表示感激。

國發會於晚間發布新聞稿指出，龔明鑫7日受邀出席2021白皮書發表會，他於致詞時表示：「澳紐商會成立滿30週年，感謝商會長期在台深耕與支持。」另外，他也感謝澳紐兩國政府在世界衛生組織（WHO）執委會，及國際民航組織（ICAO）理事會為台灣發聲。

針對今年商會白皮書呼籲「加強台澳紐三方經貿連結與合作」，龔明鑫表示，這是我們與澳紐的共同目標與心願。至於在落實新南向政策推動方面，他強調，澳紐是新南向政策的重點國家，尤其在全世界供應鏈重組之際，台灣與澳紐應可建構良好的供應鏈體系，以推動產業在印太地區的供應鏈重組與布局。

龔明鑫最後表示，台灣與澳紐都是防疫資優生，可望在後疫情時代緊密合作，深化台澳紐三方經貿關係，共同開創全球經貿疫後新格局。