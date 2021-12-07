立法院外交國防委員會明天將進行「針對反萊豬公投結果政府可能因應作為」專案報告。根據今天送抵立院的外交部書面報告，倘「反萊豬公投」通過，目前在台蓬勃發展之外商社群，以及近年大幅回流之投資潮與高端人才，亦可能在多重衝擊下出走，對我國往後之總體社會經濟發展造成長遠之負面影響。

報告指出，不僅將推翻我國政府長年致力推動之政策目標，更將向國際社會傳達台灣輕易背棄經貿承諾、悖離國際標準之負面訊息。此對我國經年累月建立之國際信用，將造成嚴重衝擊與傷害，更將使台灣未來在與美國、印太地區乃至全球各夥伴國進行經貿交流時，面臨相當程度之質疑。

報告強調，公投乃直接民主之展現，「反萊豬公投」若通過，政府必須尊重民意。然而，在全球政經秩序刻正重整之關鍵時刻，我國若違背經貿承諾及國際標準與規範，將脫離國際合作之道，勢難參與或甚遭排除於多項醞釀成形中之經貿議題合作，例如印太多國推動建立之數位經濟協定等，也恐將打擊我國相關產業之發展。