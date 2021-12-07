國家文藝獎得主朱宗慶開創打擊樂教學系統30年，學生已開枝散葉，至今全台超過15萬人，回首30年來，他表示，最初是想推廣打擊樂演奏，沒想到30年後，各行各業都有曾經學過打擊樂的人。（朱宗慶打擊樂教學系統提供）

國家文藝獎得主朱宗慶開創打擊樂教學系統30年，學生已開枝散葉，至今全台超過15萬人，回首30年來，他表示，最初是想推廣打擊樂演奏，沒想到30年後，各行各業都有曾經學過打擊樂的人，他表示，從現在的時空背景來看，這些駐點的系統教學，已經和社會有所連結，不再只是教學單位，也可成為民間的文化中心。

朱宗慶表示，1982年他自維也納返台，開始思考未來，當時他規劃打擊樂的演奏、教學、研究、推廣四個重點工作方向，並在1991年創立教學系統，「我起初認為透過各級校院體制內擊樂主修的教學建置，以及利用演出之餘指導有興趣的學生，就已足夠，沒想到，台灣社會對於打擊樂的接受和喜愛程度超乎預期的熱烈，許多人殷切期盼，不但使打擊樂團提前宣告成立，也讓我萌生了創辦一個體制外教學系統的想法。」

朱宗慶表示，他對體制外音樂教育的看法在於「給孩子最好的，他自己會放大」，學音樂需要經過「接觸、感受、喜歡、學習、訓練」等步驟循序漸進，而不是一開始就急切地對演奏技術投以期待。

朱宗慶表示，教學系統的學習方式沒有考試，「而是透過一次次的呈現，讓孩子獲得成就感。」朱宗慶表示，打擊樂沒有限制，手邊任何物品都能敲敲打打，同時也不分年齡，能讓人可以感受到音樂的節奏，並從中觸類旁通，從中接觸藝術。

今年5月上旬，國內本土疫情擴大，同時經歷三級警戒多次延長，共有3個月的時間未能有實體課程，朱宗慶表示，這是30年未曾遇過的情況，但是同仁帶著「停課不停學」的信念，透過線上群組、錄製線上影片等方式，讓學習不間斷。

近期也將推出《就愛音樂》系列影片，將以日常篇、青春篇、活力篇、推廣篇和社會大眾分享生活周遭的打擊樂。