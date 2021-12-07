台中市議會7日起正進行市政總質詢，原排定17日質詢的民進黨市議員黃守達，因雙眼視網膜剝離開刀動手術，他今天晚上在臉書PO文，跟選民說明手術情形，指他的右眼手術順利目前休養中！黃守達說，並向支持者說聲「抱歉」！這個會期將錯過重要的市政總質詢，支持者紛留言祝福他「早日康復」。

黃守達日前在臉書PO文向市民說抱歉。因他的右眼視力突然變得模糊。1日晚上進行完公投說明會後前往就醫，發現右眼視力僅剩0.3，醫師診斷出他雙眼皆有視網膜剝離，需要盡快安排手術，並須向市議會請假，也無法進第3屆第6次定期會市政總質詢，他不知道該怎麼表達他的遺憾與愧疚。

黃守達說，他也必須強調，這並不會阻礙他們的團隊繼續運作。他們的服務不會中斷，他們的議題研究也不會停止，他們的公投說明會更不會喊卡；個人事小，重要的是台灣的未來。

黃守達強調，手術一切順利，但術後「頭不能抬」、「趴著真的好累」。網友紛紛留言祝他「早日康復」、「保重」、「等您回議事堂」，早日看到您專業精湛的問政。