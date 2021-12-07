1名女網友日前第1次到男友家中見準公婆，沒想到未來婆婆見到她第一句話先是嫌棄伴手禮是滴雞精「我跟他爸爸都是吃長齋」，婆婆之後要求她當場煮幾道菜，又改口說「還是我來做，反正我兒子嘴挑只喜歡吃我親手做的」，後來又嫌棄她洗碗不乾淨，嗆說「看來我兒子以後要辛苦了」，3大「金句」讓她重新思考是否要嫁入這個家。

該名女網友在爆料公社「匿名公社」發文表示，她與男友交往1個月後被對方求婚，日前第1次到男友家中見準公婆，沒想到「準婆婆」看到她手中的伴手禮是滴雞精後，馬上說「我跟他爸爸都是吃長齋，不能喝這個，不好意思妳還是帶回去吧」，而男友這時插嘴說他可以自己喝，婆婆則怒罵「你膽固醇過高不准喝」。

1名女網友日前第1次到男友家中見準公婆，沒想到未來婆婆不但處處刁難她，還說出3大「金句」狂酸她，讓她重新思考是否要嫁入這個家。（翻攝自爆料公社「匿名公社」）

該女網友說，之後一家人準備吃飯，準婆婆又對她說「本來是我該準備的，可是想想你們都快結婚了，幾道家常菜總會做吧？就給妳表現了」，而對方後來看到她面露為難才說「算了，還是我來做，反正我兒子嘴挑也只喜歡吃我親手做的」；之後吃完飯她主動起身收拾碗筷，準婆婆又說「一看就是很少做家事的齁，命真好呢」便搶下洗碗工作後嘆口氣說「看來我兒子以後要辛苦了」。

該女網友說，回程路上男友一直安慰她說對方是「刀子嘴，豆腐心」，但她仍相當猶豫是否該嫁入這樣的家庭中，還說「但凡刀子嘴的，都有一顆刀子心」；其他網友則留言說，「別嫁，你會後悔的，才一個晚上感覺就那麼不好了，你要感受一輩子嗎」、「男生沒辦法替妳檔刀，要好好考慮」、「留校察看吧！一個月就要結婚會後悔」、「不要為了結婚而結婚，後悔一輩子！你也是人生父母養，不知道怎麼抉擇？很簡單把過程跟妳爸媽說看看，就必定有答案」。