台中第二選區立委補選，將於明年1月9日投票，隨著投票日趨近，選情也逐步升溫，國民黨候選人顏寬恒與民進黨候選人林靜儀近期為說明會提供炒米粉等餐點互相攻擊，近期林靜儀再爆顏家家族招待所部分為公保地，而被台中市政府要求拆除。顏寬恒痛批，民進黨為選舉抄家滅族。然而據地方知情人士透露，補選最後結果，很可能會被3大因素影響。

台中立委補選，國民黨候選人顏寬恒。（圖/盧金足攝）

台中市第二選區立委補選戰況激烈，「炒米粉」爭議不斷，國民黨參選人顏寬恒5日成立霧峰競選總部，大甲鎮瀾宮董事長顏清標站台助講指出，這次補選相當艱辛，需要鄉親力挺；顏寬恒則說，把補選當重考，盼1月9日重返立法院，繼續服務。

總部現場提供炒麵和蘿蔔魚丸湯，意外掀起「炒米粉」話題戰，顏寬恒說，米粉不能炒，現在連攤也不能跑，例行性的婚喪喜慶、人民團體活動、家長會等，只要顏寬恒去跑的攤，都可能被歸類為造勢、買票、賄選，呼籲司法單位用相同標準檢視對手。

「不要偷換概念！」林靜儀指稱，檢調查的是特定餐會，如餐會是針對顏舉辦且有飲宴狀況，當然需要調查；若狀況不是如此，就請對手講清楚是誰辦的、資金來源為何？籲對手勿模糊焦點。

值得注意的是，對於台中補選近期炒米粉、招待所爭議，是否會影響選情，據《風傳媒》引述知情人士說法指出，目前影響當地選情有3大因素。包含「炒米粉」後續、18日公投結果所帶來的共伴效應，以及新移入年輕居民動向。