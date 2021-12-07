27歲的曾姓實習生貼心地陪伴在老嫗身旁談天說地，藉此消除老嫗迷路的緊張及不安感。(警方提供)

台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員洪伯岡、徐慧珊及警特實習生曾奕華等三員，日前執行14-16時巡邏勤務，接獲民眾報案稱於文心南路與南屯路口有名老嫗獨自坐於路旁，亟需員警協助。

員警獲報至現場了解，得知92歲的林姓老嫗因思孫心切，從北屯區中清路二段騎著電動輔具車外出，未料因路況不熟加上車子半路沒電，改以枴杖步行，直到體力不支被民眾發現報警，員警先將老嫗帶返所稍事休息，27歲的曾姓實習生貼心地陪伴在老嫗身旁談天說地，藉此消除老嫗迷路的緊張及不安感。

因老嫗身上沒有攜帶證件和手機，員警透過M-Police身分查證系統聯繫家屬至所。家屬對於老嫗為了找住在烏日的孫子，遠從北屯騎車迷路至離家9公里外的南屯，感到不可思議，看到員警擔心老嫗挨餓受凍，特地準備麵包及牛奶讓其止飢，視民如親的舉動感動不已，並表示會多加注意老嫗狀況，避免類似情形再次發生。

南屯派出所長江松泳表示，警察平日除維護治安、交通外，對於為民服務工作更應負有同理心，同時呼籲民眾多關心家中長者狀況，了解其交友情形，減少單獨外出機會；若遇有走失之虞，家屬可備妥資料向社會局申請防走失手鍊，俾利走失時，員警可即時聯繫家屬。