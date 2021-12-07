腎臟移植權威、現任健保署長李伯璋今遭《週刊王》爆料疑似戀愛ING，被直擊與目測約30歲的氣質乾女兒約會，並在大街上十指緊扣。據了解緋聞女主角於中研院任職，而其學經歷也被網友起底，竟是英國博士學霸。

李伯璋今親上火線回應緋聞，表示對方是個孝順的女生，在專業上相當優秀，曾經為奶奶吃素10年。對他來說，面對孝順的人的感動不一樣，「我是覺得沒什麼，本來就是會有感覺，我們會有互動，事實上是我的問題」，並坦言對造成對方困擾很抱歉。

根據《民視》報導，緋聞女主角學經歷也被網友起底，目前任職於中研院的何姓副研究員，英國倫敦政治經濟學院法學博士、美國史丹福大學法律科學碩士、美國哥倫比亞大學法學碩士、國立臺灣大學哲學研究所、國立臺灣大學法學士。

何姓副研究員現職為中央研究院歐美所副研究員、中央研究院資訊科技創新研究中心合聘副研究員，另有衛福部中央健保署法律諮詢小組委員、衛福部中央健保署全民健保資料人工智慧應用管理審議會委員等12項學術服務，曾獲得教育部留學獎學金、倫敦政治經濟學院 Wedderburn 論文寫作獎金等5項學術榮譽，發表14篇英文學術論文、8本專書、10篇會議論文，以及主持或協同主持11項研究計畫。