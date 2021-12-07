知名Youtuber拳擊手傑克保羅（Jake Paul）與「拳王弟」湯米福瑞（Tommy Fury）的比賽告吹了，原本兩人講好要在耶誕節前的周末大戰一場（美國時間12月18日），結果湯米福瑞因傷退出，傑克保羅當天的對手改成前UFC冠軍伍德利（Tyron Woodley）。

傑克保羅說：「我的團隊在星期五通知我，跟我說笨拙湯米不打了，我告訴他們對手換成誰都可以，阿貓阿狗不管是誰我都不在乎。」傑克保羅在比賽開打不到半個月才得知這個消息，顯然他很不高興，還好伍德利早就準備好要來跟他再打一場。

美媒《TMZ》報導，湯米福瑞聲稱自己是胸腔細菌感染以及肋骨受傷，「我沒想到我在18日的勝利會被這種事打斷，我的失望難以言喻，希望比賽能改到新年。我比任何人都想參加這場比賽，我現在很遺憾地把目標轉到盡速康復。」

傑克保羅對媒體說，湯米福瑞八成是臨陣脫逃，這讓他很生氣，所以不會再同意和湯米福瑞交手。「我沒理由明年還回來給他這個賺大錢的好機會，現在把他丟到一旁更令人滿足，就讓他自己去打到25勝0敗再說吧。」

依照雙方的約定，如果湯米福瑞輸了就要把姓氏Fury（怒火）改成Fumbles（笨拙）。傑克保羅的哥哥羅根（Logan Paul）也出來嘲笑湯米福瑞是個娘們，最後湯米福瑞拿出醫院的證明，澄清他真的是有傷而不是怯戰。

傑克保羅今年8月底和伍德利打滿8個回合，傑克保羅以判定險勝，他IG的粉絲人數從那之後又成長到1782萬。