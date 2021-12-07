美國是個重視歷史的國家，相當重視歷史大事的紀錄，然而他們仍不免發生記述錯誤，包括珍珠港事件紀念館也會出錯。所幸，總是有熱心的人物持續考證歷史真相，修定紀念館的錯誤。

1941年12月7日，日本海軍幾乎傾盡全部艦隊偷襲珍珠港，造成美國太平洋艦隊幾乎覆滅，以及2700多名美軍的罹難。美國總統羅斯福在當天下午發表對日宣戰演講，直斥「這是美國最黑暗、最羞辱的一天」。但是在黑暗的這一天裡，珍珠也出現一些英雄，比如3等伙伕兵多利斯‧米勒(Doris Miller)抄起防空機槍對抗來襲的日本戰機，並成功擊落1架敵機。他成了美國英雄，也是第1位獲得海軍十字勳章的黑人水手。

米勒之後持續在太平洋戰場效力，遺憾的是他沒有活到戰後，珍珠港國家紀念館遊客中心的標牌上寫著：「米勒於 1944 年在雷伊泰灣海戰(Battle of Leyte Gulf)期間，所乘坐的里斯康灣號航空母艦(ACV-56,USS Liscombe Bay )被日軍擊沉，他也死在艦上。

米勒最後服役的里斯康灣號航空母艦，該艦是沉沒於馬金環礁海戰，不是雷伊泰灣海戰。(圖/美國國會圖書館)

以上的說法是錯誤的，其實里斯康灣號是在前一年，1943 年11月24日馬金環礁海戰(Battle of Makin)時，遭到日本潛艇 I-175號的伏擊而沉沒，艦上644人罹難，其中就有米勒。

也就是說，珍珠港國家紀念館把里斯康灣號的最後命運都給寫錯了。

在之後，米勒與「塔斯克基」航空隊（Tuskegee Airmen）一樣，都是黑人平權運動的偶像，米勒即將成為福特級航空母艦的4號艦CVN-81)之名，如此重要的人物生平還被寫錯，會讓歷史愛好者相當抓狂。

比如退休海軍飛行員查理吉爾曼(Charlie Gillman) 上尉就是如此，他從2013年開始研究美國海軍歷史，查到紀念館有許多錯誤，愈研究就愈無法忍受，他會覺得來參觀的遊客都被誤導了。

除了米勒的記述錯誤以外，紀念館的照片也有其的錯誤：比如1架海軍卡特琳娜水上飛機(PBY Catalina)應是1941拍攝，卻被記為1943 年；1942年參與聖克魯斯海戢的日本航空母艦「翔鶴號」，被錯錯誤標記為「赤城」，還說是偷襲珍珠港前夕所攝。

有些照片缺少標題；其他人被錯誤標記，或是說明標示不正確。亞利桑那號戰艦的紀念牆，至少有5名陣亡者沒有軍階。

美國海軍學院的邁克溫格(Mike Wenger)承認紀念館會出錯。檔案文件和照片非常多，許多照片從一開始就沒有說明，後來的資料整理者也就無從發揮，除非真的對太平洋戰爭歷史相當瞭解才能正確解讀。

而且，許多軍事公園和博物館，根本不是軍事歷史學家在看管。

珍珠港國家紀念館的公共事務官員艾米莉•普魯特 (Emily Pruett) 表示，國家公園管理局已經意識到這些問題，他們願意解決這些錯誤。