大陸河南省安陽一間足療店，女技師竟用嘴替男客服務，影片曝光，網友怒斥「低俗」。（翻攝《網易》）

原本按摩是一個正常放鬆身心的活動，但是業者為了製造噱頭宣傳，有時候適得其反。近日有網友曝光，大陸河南省安陽一間足療店，採用了一種嘩眾取寵的新方式來吸引男顧客光臨，只見女技師竟然用嘴替男顧客做足療，誇張影片在網路瘋傳，眾多網友紛紛怒斥：低俗！

綜合大陸媒體報導，影片中女技師當時正在為客人進行足療按摩，原本一切正常，但女技師用毛巾包住男客腳踝後，下秒竟然張嘴含住、輕咬客人腳跟，甚至吹氣、換位置咬等，真的讓人看得目瞪口呆，誇張手法也吸引民眾圍觀，紛紛拿出手機拍攝，不過女技師完全不受影響，繼續「用嘴」服務。

而一旁一名男性工作人員還解釋，用嘴比用手做足療更好，稱用手按壓最多就是穴位得到舒緩，但用牙齒輕咬除了能刺激腳部神經，吹氣還能「熱敷」，裹著毛巾還能「保溫」，療效更佳。

嘩眾取寵！女技師用嘴給男顧客做足療，現場不堪入目，網友：低俗！而當這段不堪入目的現場畫面上傳到網路之後，也是迅速引發了網友們的熱議，很多網友都對這種足浴店為了吸納客流量，而採用這種低俗不堪入目的方式表示譴責。

不過這樣的方式，大部分網友難以接受，紛紛痛斥「嘩眾取寵」、「低俗」、「不衛生」，更說用嘴按摩就能夠提高按摩效果，根本是無稽之談，恐怕只是借「嘴按摩」噱頭來吸引男顧客的眼光，從而達到「不為人知」的目的。