現代人幾乎什麼事情都靠手機搞定，不過手機東西越裝越多，速度也跟著變慢，而且手機容量似乎永遠都不夠用，有網友開啟手機後台後發現，最佔容量的「魔王級」App竟然是LINE，讓他相當意外，貼文也引起網友一陣熱烈討論，還有內行人分享可以靠一招解決。

一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》貼出他的手機儲存空間截圖，圖上顯示，光是LINE就佔了33.1 GB，是所有App當中佔最大空間的第一位，第二個才是照片，佔了28.18 GB，讓他忍不住直呼「好像很少人LINE會比我大」。

網友貼出他的手機儲存空間截圖，圖上顯示，光是LINE就佔了33.1 GB。

由於許多人都以為，最佔手機空間的應該是影片或照片，因此這個結果也讓不少人意外，網友紛紛回應「剛剛去看，LINE真的第一名佔容量欸」、「我58G」、「太大了吧」、「是存了多少」、「到底是多久沒清賴」。

原PO表示，目前使用的iPhone容量只有64GB，結果某天因為容量不足，手機一直死當，而且螢幕還會出現黑屏，雖然買了雲端儲存空間，但因為iPhone不能擴充額外的記憶體，因此奉勸大家不要買太小容量的手機。

有過來人建議，要定期清LINE的快取資料，才不會把容量塞爆，並提供步驟表示，從LINE點選設定，進入聊天後，選擇刪除資料，點選快取資料後，再刪除所選資料，若發現LINE裡頭的圖片佔很多容量，可以把訊息中的重要圖片先儲存在手機裡，就可以直接連同快取資料刪除，這樣一來就會釋出很多空間了。