隨著Omicron確診病例的症狀輕微，市場重新評估風險，加上雖然美國聯準會(Fed)可能加速縮減購債行動(Taper)，市場近日迎來劇烈震盪，市場持續消化情緒、等待美國貿易進出口數據，美股周二(7日)開盤漲近400點，前一個交易日大跌的費半指數勁揚近3%，台積電ADR上漲超過2%。

截至台灣時間7日晚間10點40分，道瓊工業平均指數上漲374.05 點或1.06%、暫報35,601.08點；標普500指數上漲64.75點或1.41%、暫報4,656.42點；那斯達克指數上漲297.65點或1.95%、暫報15,522.80點；費城半導體指數上漲108.79點或2.86%、暫報3,908.86點。

5大科技巨頭股價齊漲，特斯拉股價上漲2.85%、暫報1,037.74美元。NVIDIA股價上漲2.74%、暫報308.59美元；AMD股價上漲1.96%、暫報141.78 美元；英特爾上漲5.03%、暫報53.56美元；高通上漲2.80%、暫報180.36美元。

台積電ADR股價上漲2.13%、暫報121.68美元；聯電ADR股價上漲2.08%、暫報12.29美元。

華爾街日引述消息人士報導，英特爾計畫將自駕車業務部門Mobileye 上市，成為英特爾執行長Pat Gelsinger重振這家老牌半導體巨頭的最新決策。市場預測，該公司潛在價值有望超過500 億美元，英特爾在2017年以150億美元收購這家公司，並成為目前在自駕系統市場主要的競爭者之一。不過，與Mobileye長期合作的BMW，近期宣布在下一代ADAS和自動駕駛系統，將採用高通 Snapdragon Ride 自動駕駛平台。