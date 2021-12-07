便利超商店到店寄件和取貨的服務非常方便，無論是要寄貨還是賣東西，只要有超商的地方都可以配送。近日有網友發現超商的「隱藏版優惠」，只要到7-11使用交貨便寄貨，拿到的小白單後面竟然有折價卷，1張單就可以換11元的商品。

一名網友5日在抖音上傳一段短影片，她拿著寄完貨的收據，興奮的跟大家分享，表示很多人都不知道7-ELEVEN寄件完拿到的小白單可以換錢，「之前是7塊，現在是11塊」，她寄完貨也直接拿來換了5瓶養樂多，開心說著「欸！都不用錢內」。

影片一出引起迴響，網友紛紛表示，「我都丟掉欸，沒注意看過」、「所以店家最近很愛話術人家『收據幫你丟掉嗎？』」、「小7員工表示，刷太多收銀機會當掉」、「目前取貨、寄貨都有，寄得要留QR code那張，不要留錯張了，下面是教學，小7店員路過」、「才剛丟，我要撿回來」、「學到了」。

實際查詢後發現，原來是7-ELEVEN賣貨便舉辦的歲末感謝祭，凡活動期間(2021/12/01~2021/12/20) 於7-ELEVEN門市完成EC取件與寄件，免費送11元購物抵用券，限量200萬組送完為止。