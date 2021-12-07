美國商務部7日公布10月貿易逆差，從9月新高大幅回落，因為海外對美國的能源與農產品需求增加，帶動出口金額創71年新高所致。

10月貿易逆差經季調後，從9月往上修正後的814億美元，下降17.6％至671億美元，仍高於市場預估669億美元。

9月逆差原先公布為809億美元創新高，修正後讓最高紀錄更上一層樓。

雖然10月進口僅月增0.9％，但金額達2907億美元再創新高，顯示勞動市場成長和美國經濟強勁復甦帶動內需增加。從汽車與零件、手機、奢侈品、到工業原料、石化產品與資本財等進口均成長。

儘管10月進口金額持續創新高，但月增幅度有限，反映美國港口擁塞問題仍未明顯改善，使處理進口貨物能力逼近極限。

據南加州海事交易所資料，10月洛杉磯港與長灘港等外海，超過100艘貨船等著進港卸物，這表示有數十億美元計貨物被延後進口，是導致10月進口金額增幅有限的原因之一。

至於10月出口金額月增8.1％，上升至2236億美元創1950年來新高，是貿易逆差得以大幅縮小的主因。

這反映海外市場對美國產品需求同樣強勁。主要增長集中在包括原油等原料、黃豆等農產品、工業機器和民航飛機等項目。

美國10月汽車出口金額月增15億美元，但供應鏈瓶頸導致包括車用晶片等零件供應持續短缺，影響車商生產數量，限制了汽車出口增長幅度。

儘管美國10月出口大增讓貿易逆差縮小，但專家認為這情況不會持續太久。因為許多地區尤其亞洲國家因新冠疫情而再次封鎖邊境，加上疫情影響需求，都將減少進口美國貨物。

牛津經濟研究院首席美國經濟學家達科（Gregory Daco）認為在疫情憂慮消除之前，美國貿易逆差會再次攀升。