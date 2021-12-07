日本豐田汽車周一（6日）宣布，將斥資12.5億美元在美國北卡羅來納州興建一座電動車電池廠，預料可創造1750個工作機會。

豐田表示，當北卡羅來納州電池廠於2025年正式加入投產行列後，將可為20萬輛全電動與插電混合車提供足夠的鋰離子電池。不過它的最終目標，是每年生產的電池產能能供120萬輛車使用。

該日本汽車大廠還補充，它之所以選擇北卡羅來納州作為電池廠的興建地點，主要是著眼於它可提供足夠的再生能源，以及來自當地人士，包括政府、電力公司與合夥人等的支持。豐田指出，這座新廠將完全倚賴再生能源作為生產電能的電力。

然而豐田決定落腳該州，對北卡羅來納州而言是一項令人振奮的消息。相對於阿拉巴馬、喬治亞、田納西與肯塔基州近年來已逐漸成為美國新興的汽車製造重鎮，北卡羅來納卻始終缺乏相關的汽車生產計畫或是電動車電池廠的投資項目。

因此為了鼓勵豐田來此設廠，該州與地方政府也送出一份大禮，聲稱如果這項計畫符合當地投資標準，他們將會在這20年時間提供超過4.35億美元的獎勵計畫。

豐田過去因對電動車前景仍存有諸多疑慮，導致它的起步較慢，並成為在美國少數幾家沒有廣泛電動車通路的汽車製造業者之一。就汽車銷量而言，為全球最大汽車公司的豐田，長久以來對油電混合車的偏愛更甚於純電動車，最主要因素在於製造電動車與電池可能面臨的困難。

豐田曾在今秋表示，為加速在2030年前達到年銷售兩百萬輛電動車的目標，該業者準備砸下90億美元建立多家汽車電池廠。福特與其它汽車業者也傾向設立自己的電池廠，他們認為與其倚賴外部供應商，不如打造自己的供應系統。