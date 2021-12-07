「元宇宙」成為了最近熱烈討論的話題之一，集體虛擬共享空間的世界也從概念，漸漸在民眾的日常生活中實現，視覺互動科技創作團隊「紅然RYB Studio」就在明年2月28日前，於微風南山4樓的atre打造了「離線時區LOG OUT TIME」多媒體互動影音沉浸式展演，讓觀展者能夠暫時從現實世界登出，彷彿所有的時間都暫停般，走進虛實交疊卻無比清澈與寧靜的「療癒星球」。

「離線時區LOG OUT TIME」打造了兩大展區，甫進場的「人間市集」，就是為更換登入RYB-元宇宙通行證之處。（紅然RYB Studio提供）

此次「離線時區LOG OUT TIME」打造了兩大展區，甫進場等「人間市集」，就是為更換登入RYB-元宇宙通行證之處，以辦公室小植栽、手作文創商品與療癒小物為主，每一位取得通行證的人皆可獲得一組療癒植物種子與小盆器，接著會經過由大量的植栽裝置造景的一座秘境通道，登出現世準備進入「離線時區」。

「離線時區LOG OUT TIME」為多媒體互動影音沉浸式展演，讓觀展者能夠暫時從現實世界登出，彷彿所有的時間都暫停般，走進虛實交疊卻無比清澈與寧靜的「療癒星球」。（紅然RYB Studio提供）

而第二大展區就是「離線時區」，為多媒體互動影音沈浸式展演空間，包括以真實的綠色植物與虛擬的森林影像交疊而成的空間，搭配高端的技術與美術執行，隨著四個不同的顏色呈現出四個不同的體驗與感悟，更能透過佐臻智慧型眼鏡，與首次結合內容設計在「四季長桌」展區同步展出，參觀者可透過AR眼鏡，以5G手機抓取雲端2D／3D物件如泡泡或花瓣等，搭配各時區主題，將物件投影於影境內，與沉浸投影融合。