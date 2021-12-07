特斯拉公司執行長馬斯克表示，很多國家都尚未意識到中國已成為全球經濟強權的事實，中國政府裡已有愈來愈多的人認為他們未受到其他國家合理的對待。目前各國仍未適應中國崛起的事實，中國也在調適做為世界新興強權的角色。

據《華爾街日報》報導，馬斯克週一晚間在《華爾街日報》的企業CEO理事會峰會上說，「中國政府中有愈來愈多的人認為，以前中國是個經濟小國，現在雖然快速茁壯，但至今仍未受到應有的待遇。世界上還有許多國家尚未完全意識到一個事實：中國即將成為這條街區裡最強壯的男孩。」

不過，馬斯克也說，「如果你即將成為這條街區裡的老大，那麼你真的需要對事情保持冷靜才行。」

報導說，這位經常批評包括拜登總統與美國當局的特斯拉執行長，已被認為是中共最高調的啦啦隊長。馬斯克說，特斯拉公司與中國關係良好，中國目前也是特斯拉產量最大的汽車工廠所在地。

馬斯克說，「我並非支持中國所做的任何事，就像我說的，我也不會支持美國或其他國家所做的任何事一樣。」

《衛星通訊社》指出，馬斯克曾多次預測中國經濟的發展比美國有更大的優勢，他在接受《華爾街日報》採訪時表示，未來中國經濟規模將超過美國2到3倍。

馬斯克表示，很多人都記得美國是世界上最大的經濟體，但是他確信現在情況已經發生了有利於中國的變化，「我認為，我們正在走向一個有趣而多樣化的世界。我希望我們不要忘記，我們都是人。」

此前，特斯拉創始人馬斯克反對有關政府支出的法案，該法案其中規定為電動汽車應用提供財政支援。