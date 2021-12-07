主計總處7日公布物價統計，11月低所得家庭的通膨率升破3％，創下近6年最高，顯示在當前物價環境下，低收入家庭面臨更大的物價壓力。

雖然，11月通膨率2.84％，沒超過3％，但依所得五等分位，所得最低的後20％家庭通膨率已升至3.05％，不但高於平均物價漲幅，也比前20％高所得家庭的通膨率2.75％來得更高。

主計總處表示，這是因為低收入家庭的食物支出比重較大，而11月食物類漲幅又偏高，因此他們面臨較大的物價壓力。主計總處自2011年開始編製「所得層級別的CPI」，藉以了解高、低所得家庭所面臨的物價壓力。

依主計總處所編的這項物價指數，後20％家庭的消費結構與前20％有明差距，低所得家庭每百元消費支出有29元花在食物，有31元花在居住上，兩者合計高達六成，而高所得者食物支出只占20％，居住支出比重也只有19％，合計不及四成，因此食物、房租、水電漲價對低所得者影響較大。