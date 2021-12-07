女星歐陽娜娜是人氣星二代，父親是歐陽龍、母親是傅娟，和另外兩名姊妹歐陽妮妮、歐陽娣娣從小就特別受矚目，而她長年學音樂的才女氣質和甜美外型，更讓她近年在演藝圈發展順遂；歐陽娜娜在大陸演藝事業順利，感情方面也被放大檢視，最近她突然在IG曬出和金髮友人的親密合照，讓粉絲超激動嗨喊「公開戀情嗎？」。

歐陽娜娜暫停音樂學業後，把重心都放在演藝事業，近年更前往大陸發展，除了發行音樂作品外，在戲劇領域也有亮眼成績；今年21歲的她，感情世界也成為外界好奇的焦點，11月才被爆出疑似熱戀范冰冰親弟弟范丞丞，兩人互動頻繁還有甜蜜合照，但隨即就被男方工作室發聲明闢謠，否認戀愛傳聞。

歐陽娜娜曬十指交扣照引起網友熱烈討論。(圖/ 摘自歐陽娜娜IG)

歐陽娜娜和金髮友人親密合照讓眾人瘋猜是否公開戀情。(圖/ 摘自歐陽娜娜IG)

7日歐陽娜娜在IG更新動態，有感而發地說，「去找到人生中能讓你快樂的事物，另外附上一系列生活照，有她揹著可愛熊熊包包的俏皮模樣，或是穿著黑色禮服沒穿鞋自然無拘束的時候；但在照片裡夾雜一張十指緊扣的牽手照，嚇得粉絲以為她要公開戀情，經過比對後才發現和她牽手的是好友小巧。

粉絲才剛放心後，沒想到又有一張她緊貼一名金髮友人胸膛的照片，隔著螢幕都能感受到兩人的好感情，馬上讓網友暴動，好奇神秘人身份，更氣得直呼「那個男的靠太近了」、「放開我的娜娜」、「該不會真的戀愛了吧」；不過，立刻有鐵粉跳出來解釋，金髮友人不是男性，是和娜娜認識多年的姊妹淘。