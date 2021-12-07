民眾在全聯不知該買哪一款米血糕，有內行網友透露選擇關鍵。（圖／翻攝臉書社團我愛全聯-好物老實説）

米血糕可煮可炸可滷，是台灣人愛吃的加工食品之一，不過有民眾到全聯採購時，發現架上有兩款米血糕，包裝上皆標記「QQQ」，讓他陷入選擇困難的狀態，於是發文請教網友哪款比較好吃。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，在超市內拍下兩種牌子的米血糕的照片，其中一個是「北港」，另一個是「如記」，好奇詢問網友哪種比較好吃？從留言看來，北港牌雖獲得多數網友青睞，但也有人透露堅持吃如記牌（許字商標）的原因。

多數網友一面倒推薦北港米血糕，勝出原因是口感較軟Q，「跟外面烤肉攤口感一樣」、「兩種都吃過，比較愛北港的」、「北港好吃唷！不吃米血的老公默默吃了」。

不過也有人選擇如記（許）米血糕，「看在沒防腐劑的份上，我只買許，我覺得不錯吃」、「無防腐劑的，許的+1」、「我家覺得北港口感太軟，較喜歡許的」、「北港好吃，但許沒有防腐劑，就看個人選擇」。

內行網友則指出，兩種米血糕口感不同，可依料理方式做選擇，「其實二個都好吃，看煮法」、「很快就要吃會買北港，煮麻油雞耐煮的會買許，吸湯汁之後很好吃」、「北港有加防腐劑；許的沒有加，口感各有特色。一個比較軟一個比較硬Q」。