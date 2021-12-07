《國防新聞》（Defense News）報導，多名美國高階國防官員與國會議員指出，若美國在台灣問題上與中國大陸對抗，最後介入台海衝突，中國大陸將會對美國發動大規模網路攻擊，讓其關鍵基礎設施遭受重大打擊，不僅影響美軍支援前線，國內社會也會遭到破壞。

一年一度的「雷根國防論壇」（Reagan National Defense Forum）近期於加州錫米谷（Simi Valley）展開，多名美國國防高官和議員到場與會。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在被問到「最擔憂的威脅」時，給出了許多人意想不到的回答：「對手的太空與網路能力。」

陸軍部部長沃梅斯（Christine Wormuth）也在發言時，特別表達中國大陸對美國關鍵基礎設施發動網路攻擊的擔憂，稱若雙方爆發武裝衝突，美國的電力或交通網路將很有可能遭到襲擊，不僅影響軍事部署，更會對美國公眾造成「重大後果」。

聯邦參議院軍事委員會主席里德（Jack Reed）同意上述觀點，認為網路攻擊會瞄準對運送部隊與後勤物資至關重要的空運及海運資產，也會對美國社會造成「破壞性影響」，強調此類攻擊將是中國大陸武力犯台的重要手段，美國須加緊建立防禦能力。

美國民主、共和兩黨已依照2019財年《國防授權法案》（NDAA），建立用於商議網路防禦戰略方針的「網路溫室委員會」（CSC）。該委員會聯合主席蓋拉格（Mike Gallagher）指出，台海衝突「不會只發生在台灣海峽」，美國政府須更有效地傳達網路攻擊對水、電、交通、金融等基礎設施的風險，因為該國有80%關鍵基礎設施由民間營運，擔心若再不採取行動，美國將「在第三次世界大戰開打前就戰敗」。