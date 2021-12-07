大陸網紅「Neo鹿子」日前到廣西南寧旅遊，遇上開Audi、有3棟房收租的外送員。（截自Neo鹿子微博）

外送小哥是包租公，讓Neo鹿子十分驚訝。（截自Neo鹿子微博）

大陸一名有3棟房子可以收租的包租公，竟然兼差當外送員，而且一做就是6年，也從外送員變成外送站的站長，管理200多人。男子坦言自己不缺錢，但從工作得到的成就感與滿足感是收租比不上的。不過PTT鄉民卻直言：「有錢就是任性」、「有錢就是可以做興趣的」。

綜合大陸媒體報導，大陸網紅「Neo鹿子」日前到廣西南寧旅遊，路上搭訕一名外送員，希望他能介紹當地的美食，沒想到該外送員非常熱情地說「我帶你去」，Neo鹿子一開始還擔心會影響他的工作，但接著發現該名外送員竟然開著歐洲進口的奧迪汽車（Audi），讓人十分傻眼。

Neo鹿子一坐上車就忍不住詢問：「這車是你的嗎？」，原來外送員已經做了6年，目前已經做到外送站的站長，管理旗下200多名外送員，薪水還算不錯，但更誇張的是，男子家裡其實有不少房產，雖然遇到拆遷，只剩下3棟房子正在收租，但妻子那邊也有幾棟樓在收租。男子表示，從工作中獲得了許多成就感與滿足感，真的是收租也比不上的。

不過PTT鄉民們看了這則新聞，不以為然表示：「有錢就是任性」、「有錢就是可以做興趣的」、「工作只是出來交朋友的啦」、「我有三棟房收租 叫我去加油站都行」。也有人直言：「這很明顯是葉配」、「演戲也能當新聞」、「都是套路 我猜後面有劇本」。