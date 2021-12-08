「史上首起無屍命案」 檢警、凶嫌鬥法「一度無解」

2001年北市發生一起「無屍命案」，家教班英文女老師張靜華突然失蹤，但警方在她住處的浴室鑑識出107處血跡反應，依血量研判張女應該已遭遇不測，警方循線逮捕曾經追求過張女的商人李正位到案，查出他的車上有血跡，事後還盜刷張女的信用卡，李嫌雖矢口否認殺人，張女的屍體至今也仍尚未尋獲，但法院最後還是判處李嫌無期徒刑定讞，成為國內司法首起沒有屍體而定罪的案件。

40歲的張靜華面容姣好，家境不錯，獨自住在大安區開班教授英文與鋼琴，2001年6月14日家屬遍尋不到張女報警，警方隨家屬到張女家中查看，發現家中擺設整齊，但主臥房的浴室卻放了一台電風扇，似乎要吹乾什麼，令警方起疑，研判另有蹊蹺。

果然不到兩坪大的浴室，經鑑識人員仔細採證後，發現牆壁、牆底、牆柱、門板、地板、洗臉台、浴缸、馬桶、電風扇、排水孔等107處，竟有噴濺血跡、血水彈濺、血水殘跡與擦拭痕跡，經與家屬進行DNA比對，確認就是張女的血跡。

時任大安分局刑事組長、現任刑事局副局長李文章，依現場血量研判失蹤的張靜華可能凶多吉少，立即展開偵辦，查出台商李正位與妹妹曾在案發後盜刷、盜領張女的信用卡及存款，張女的哥哥表示，李男曾想追求妹妹，但兩人僅吃過一次飯，妹妹不想與他交往，他卻不斷騷擾，警方通知李男到案說明，他卻隨即出境到大陸。

警方查出李男曾向妹妹借車，鑑識人員對該車進行採證，赫然發現在駕駛座、後座、後車廂底墊都有張女的血跡，且血滴流下來先浸染物體表面，滲透之後，再往下滴流，至少要幾10毫升才會如此穿透。

李男回國後辯稱是張女借他提款卡，似乎早已準備好一套說詞，但警方問他要如何還給張女，他卻沒辦法解釋，警方研判他是覬覦張女錢財行凶，李男依舊全部否認到底。

檢警在偵辦期間，曾被託夢指張女的屍體是埋在三面環海，旁邊有條山路上去的國小附近，警方後來真的找到該國小，發現與夢境完全一樣，卻仍未發現張女的屍體。此外，還傳出員警帶攝影機進入浴室裡，機器馬上故障，但拿出浴室後又恢復正常，大安分局停車場有人聽見女子哭聲等靈異現象。

雖然李男始終不肯供出行凶過程，張女的屍體至今也尚未尋獲，但法官仍依血跡等鐵證判決李男無期徒刑，對死者家屬而言，更是難以承受的痛，只希望死者能早日入土為安。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。