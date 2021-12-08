台南市一名女子阿玲（化名）與母親、母親的黃姓男友同居，不料，母親的男友竟趁四下無人時下藥性侵阿玲，在阿玲報警提告後，該男又再度夥同友人軟禁、餵毒與性侵阿玲。台南地院審結，依妨害性自主等罪，判黃男應執行10年。可上訴。

判決書指出，小玲與母親、母親的男友黃男同住於台南市東區，今年1月間，黃男見小玲母親外出，便在優酪乳中加入可使人昏睡的藥物，讓小玲喝下，在小玲失去意識後，強行脫下小玲的衣褲硬上得逞，經小玲告訴母親後，兩人報警提告。不料黃男在案發過後搬離小玲的住處，4月間收到檢方的傳票，竟心生邪念，意圖左右小玲的證詞，並找來另名鍾姓男子另謀犯案。

檢警調查，鍾男4月間開車前往小玲的住處巷口與黃男會合，兩人在一旁埋伏，在小玲騎機車返家時，黃男隨即以電擊棒電暈小玲，鍾男則協助把昏迷的小玲扛到汽車後座，以膠帶、皮帶綑綁小玲的手腳，遮蔽眼口。

後來黃男發現小玲其中一隻鞋子疑似掉在家裡巷口，便要鍾男開車返回，他同時把小玲的機車牽往他處以隱匿行蹤，鍾男開車跟在黃男後方卻不小心跟丟；鍾男見有機可乘，便把車停在路邊，偷偷隔著褲子以手部來回撫摸小玲的下體，還偷走小玲口袋裡的200元新台幣。

黃男發現鍾男不見後，兩人再度連繫會合，在鍾男的協助下，黃男把小玲扛回老家軟禁，餵食她含有四級毒品的耐妥眠，再把小玲拖入老家房間，強行脫去小玲的所有衣服，先後以手指、生殖器侵犯小玲，經小玲母親發覺連繫不上女兒報警處理，警方獲報後火速把小玲救出，黃男的獸行才全數見光。

台南地院審理時，黃男坦承犯行，另核以小玲的證詞，法官認定鍾男涉嫌摸小玲下體且劫財為事實。法官酌情後，黃男部分，以藥劑犯強制性交罪，處7年10月徒刑；又攜帶凶器犯強制性交罪，處9年徒刑，應執行10年。鍾男部分，犯強盜罪，處3年6月徒刑。可上訴。

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