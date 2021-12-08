生命可能會害怕死亡、害怕衰老，更可能擔心雖生而失憶，在一片空白的世界裡活得不知所以。前台北榮總院長張德明醫師在《看懂風濕免疫》書中提到，大約有近一○○種抗膽鹼藥物在臨床上被廣泛使用中，但某些其況下，可能影響大腦認知功能，該怎麼得到用藥與護腦間的平衡？張德明醫師詳細解釋。以下是重點書摘：

聖地牙哥加州大學的Lisa Delano Wood醫師等，剛於二○二○年九月二日在美國《神經學》（《Neurology》）雜誌發表文章，探討包括過敏、感冒、高血壓，和憂鬱症等許多狀況下會使用的藥物，尤其在當病人有阿茲海默病(Alzheimer＇s disease) 的遺傳危險因子、或生物標記的狀況下，可能會增加發展為輕微思考和記憶障礙。

這些藥物綜論之，即所謂抗膽鹼藥物(anticholinergic drugs) ，主要被用在包括暈動病(motion sickness) 、尿失禁、膀胱過動、巴金森氏症、憂鬱、氣喘、過敏、和高血壓等疾病。大約有近一○○種這類藥物在臨床上被廣泛使用中，有些需要處方，但多半都可在坊間藥局中自購。

此研究包括平均七十四歲的六八八位病人，在研究前沒有任何思考和記憶的問題。服用抗膽鹼藥物的定義為在開始研究前三個月內有服用抗膽鹼藥物，至少一週一次，且已超過六個月。進入此研究之後的十年，參與者每年都要接受認知測驗。其中三分之一的參與者有服用抗膽鹼藥物，平均每人服用四.七種。

●最常使用的藥物為：

1.Metoprolol（美托普洛）、Atenolol(Tenormin），此皆為選擇性的β1-受體阻斷劑，常用於治療高血壓、心絞痛，還有心搏過速等症狀。

2.Loratadine（柔樂坦錠），可緩解過敏性鼻炎（鼻塞、流鼻水、打噴嚏）或過敏所引起之症狀。屬第一代的抗組織胺。

這類藥物還包括： 氯苯那敏(chlorpheniramine,CTM) 、苯海拉明(diphenhydramine,benadryl) 、茶苯海明(dimenhydrinate,novamin) 及佩你安錠(cyproheptadine,periactin) 。由於親脂性高，能穿越血腦障壁(blood brain barrier,BBB) ，中樞神經系統副作用明顯，服藥後可能引起嗜睡及注意力下降等，具顯著的抗膽鹼作用如：散瞳、口乾、尿液滯留、便秘、意識混淆等。

3.Bupropion（安非他酮 amfebutamone），在美國是最常用的抗憂鬱藥物之一，也可做為戒菸藥或治療注意力不足過動症的第二線藥品。

由於不同藥物有不同的抗膽鹼活性，研究人員必須計算參與者抗膽鹼藥物的整體負載，整合包括數目、劑量、強度等。在臨床試驗中，二三○位病人服用抗膽鹼藥物之後，一一七位(五一%)發展出輕微的認知障礙，相較於在四五八位未服用抗膽鹼藥物中，僅一九二位(四二%)有輕度認知障礙。且與服用藥物的整體負載呈正相關。

研究人員也注意到，參與者在腦脊髓液中是否有阿茲海默病的生物標記，或有阿茲海默病基因危險因子。

結果顯示，比起腦脊髓液中沒有阿茲海默病生物標記、也未服用抗膽鹼藥物者，服用抗膽鹼藥物且帶有阿茲海默病生物標記者，發展出輕微認知障礙的機率高出四倍。

而具阿茲海默病遺傳危險因子且服用藥物者，跟沒有遺傳危險因子、也沒有服用藥物者相比，發展輕度認知障礙機率高了二. 五倍

研究也發現，因為老年人代謝抗膽鹼藥物較年輕人慢，因此建議的劑量應該高低不同。不過也發現，受試者服用的抗膽鹼藥物有五七%高於應服劑量的二倍，一八%高出四倍。

此一研究也顯示，認知正常者服用至少一種抗膽鹼藥物，經過十年後，較未服用者，會多出約四七%的機會，顯現輕微的認知障礙，而這可能是老年癡呆的前兆。

這篇研究因此建議在發展出任何認知問題前，也許我們可嘗試盡量減少使用上述抗膽鹼藥物，這應該也是避免產生類似狀況的重要方法。

唯作者也提醒，若要減藥或停藥仍需與醫師討論，絕不可自行調整。更認為未來研究應檢視是否在停用抗膽鹼藥物後，可減少輕微的認知障礙或甚至阿茲海默病的發生來強化其相關性。

本文摘錄自：張德明【看懂風濕免疫】時報出版。