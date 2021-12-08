天氣漸漸轉冷，大多數人也會開始食用薑母鴨、燒酒雞、麻油雞、羊肉爐、藥燉排骨、十全大補等進補，但中醫師提醒，同一道藥膳，有些人吃後覺得滋補，但有些人可是會吃出毛病的！

●盲目進補 恐愈補愈虛

奇美醫學中心中醫部總醫師梁祐爾指出，冬季人體消化機能活躍，胃液分泌增加、食量大增，最適合飲食調理，但是切忌盲目進補，否則愈補愈虛。

不少人常誤以為天氣冷就應大量溫補以禦寒，殊不知，現代人營養過剩、忙碌、少運 動的生活飲食型態，體內常有鬱熱；加上天冷活動量減少，產生「外寒內熱」，若大肆助陽，便會發生失眠、口腔潰瘍、便秘、痔瘡、皮膚紅疹等上火的症狀，因此，溫補時，循序漸進和對症進補才能有效。

(示意圖/常春月刊提供)

●低溫刺激胃酸 胃部蠕動減緩

此外，梁祐爾強調，消化好才有利於營養吸收，否則補了只是加重胃腸系統的負擔，甚至產生腹脹、胃痛、拉肚子的不適。低溫會刺激胃酸，但胃部蠕動反而減緩，食物容易積滯，對於平常消化不良或食慾不振者，恢復胃腸功能是冬天進補的重點。

●兩類體質 進補須注意

第一是體瘦、長期晚睡、大便偏乾、容易皮膚過敏或長痘痘、身體常覺燥熱，舌頭細瘦加上舌色紅、舌面有裂紋，屬於中醫「陰虛 有熱」。

第二是肥胖、飲食油膩、臉容易出油、身體困重或痠重、大便軟黏，舌頭形狀胖而舌苔厚，屬於「痰濕內盛」的體質。

梁祐爾提及，這兩類體質進補時，尤其需要謹慎。建議可用清補、通補的方式，選擇甘潤生津又好消化的食材，例如百合、杏仁、蓮藕、山 藥、木耳、大白菜、白蘿蔔等，痰濕重則加上砂仁、白豆蔻、薏苡仁等。

●冬季養生重「養陰藏陽」 調整飲食助消化

立冬後，大自然的陰氣漸盛、陽氣潛藏，秋冬交替之際，氣溫變化大，是呼吸道、 心血管疾病的好發季節，此時養生應著重「養陰藏陽」的原則，天寒時可適度補充桂圓、肉桂、羊肉、丁香等溫中散寒之品，但也不要過度燥熱，宜搭配滋陰、助消化、補腎，以助養藏。

梁祐爾提醒，冬令進補只是養生保健的一個面向，中醫講究天人相應，還需要注意保暖避寒、休養生息，適當的運動鍛鍊和腦力活動，並注意調整好飲食消化，方才有益於養生。