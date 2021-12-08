76歲的張女士因為在陽台洗衣服時不慎滑倒，右手著地後劇痛，診斷為右橈骨骨折，骨科醫師會診後評估需要手術作骨折固定，術前麻醉評估時，張女士詢問麻醉科醫師，既然是手骨折手術，是否可以只做半身麻醉，「麻上半身就好？」

●半身麻醉相對安全 但僅限於下半身

新竹台大分院新竹醫院麻醉部陳柏思醫師表示，以傳統定義的半身麻醉來說，答案是不行的。

半身麻醉在大部份情況下分為「脊椎麻醉」和「硬脊膜外麻醉」。脊椎麻醉是以1根細針（粗細大約與疫苗注射針頭相仿）從兩脊椎骨間的空隙進入到脊髓腔，把麻醉藥注射進脊髓液中，從而麻醉在其中的脊髓神經。

硬脊膜外麻醉則是以1根較粗的針（大約與傳統鉛筆筆芯相仿）從相同位置進針，到達硬脊膜外腔後置入1根細塑膠軟管並從中給予麻醉藥物，以麻醉附近的脊髓神經節。藥物可以從軟管多次給予，減痛分娩就是屬於此種麻醉方式。

在大部份的手術情況下，麻醉科醫師說的「半身麻醉」其實是指脊椎麻醉。脊椎麻醉操作單純，止痛效果良好，藥物只作用於脊椎神經因此對其他器官如心、肺、肝、腎等影響較少，所以在無相關禁忌症下，是一個相對安全又有效的麻醉方式。尤其是年老且心肺功能較差的病人，在接受下肢或下腹部手術時，脊椎麻醉是十分理想的麻醉方式。

在注射麻醉藥物前，麻醉科醫師正在確認病人腰椎位置。（圖／新竹台大分院新竹醫院 NOW健康提供）

●上半身麻醉脊椎難穿刺 副作用嚴重難執行

回到問題本身，為什麼半身麻醉不能「麻醉上半身」呢？陳柏思醫師說，因為上半身十分難進行脊椎穿刺，且副作用極大。

人體脊椎從上而下分為頸椎、胸椎、腰椎和薦椎，頸椎和胸椎骨頭堆疊緊密，骨頭之間空隙十分狹窄，注射針不易進入脊髓腔注射藥物。腰椎間的空隙相對很大，注射針容易進入到脊髓腔。

除此之外，人體脊髓從頸椎出發，到達腰椎第2、3節左右會從圓柱狀分散成很多根神經束，神經束在脊髓液中就像麵條泡在湯裡是可以移動的。因此細針從腰椎水平進入脊髓腔時，細針比較不會對泡在脊髓液裡可移動的神經束造成傷害，相對於頸椎胸椎較為安全。

另外，脊椎麻醉的特性是當某一水平的脊髓神經被麻醉後，此水平以下大部分神經傳導都會被阻斷。

例如：在腰椎水平進行麻醉，腰椎和薦椎神經都被阻斷。若在頸椎水平，則頸椎、胸椎、腰椎和薦椎全都受到影響，代表全身除了腦部外，大部份器官都會失去控制，這是會危及性命的，所以基本上不可能進行。

至於下肢和下腹部的神經，大都由腰椎和薦椎發出，所以只要在腰椎水平進行麻醉，即可順利進行手術。但掌控手臂的神經是由頸椎發出，而且出發點附近就有控制橫膈膜呼吸的膈神經，因此要在頸椎部位做脊椎麻醉的話，會連呼吸一起阻斷，基本上是不可行的。

陳柏思醫師指出，現今隨著工具和藥物的發展，麻醉方式有更多元化的應用。針對不同手術與疼痛控制也有著更精準及安全的選擇，建議在術前麻醉評估時，不妨跟麻醉科醫師多討論和了解。