54歲的台語歌后詹雅雯確診帕金森氏症，目前已是左腦中度萎縮。詹雅雯曾在接受媒體訪問時透露，疾病讓她常有不明疼痛，平衡感也變差，前陣子還跌了一跤，撞到頭也傷了肩膀。帕金森氏症大多於55~60歲之間發病，典型的臨床症狀為靜止性顫抖、動作遲緩、齒輪樣肢體僵硬和姿態異常。目前還不清楚帕金森氏症的真正原因，多朝向遺傳、基因突變與毒物等環境因素持續研究。

帕金森氏症是腦內稱做黑質的部位出現退化，未能產生足夠的神經傳導物質「多巴胺」，使肌肉受到不同程度的限制，大大阻礙患者活動能力，是僅次於失智症的常見神經退化疾病，目前醫療仍無法完全治癒。

臺大醫院神經部數據顯示，台灣患者平均發病年齡約為58歲，典型帕金森氏病有3種表現：震顫（手部發抖）、四肢僵直和行動緩慢。但許多患者初期常被當作老年退化甚至中風，在不同科別輾轉求醫卻不見療效，等到後期症狀出現，不但過了早期治療的黃金時機，也讓患者多承受了不必要的醫療措施。對此，台灣動作障礙學會指出，試著花1分鐘做這動作，可以初步看出有無異狀：

(影音來源/台灣動作障礙學會)

●帕金森氏症的臨床表徵與診斷

帕金森氏症典型的臨床表徵為靜止性顫抖、動作遲緩、齒輪樣肢體僵硬和姿態異常。

1.靜止性顫抖：臺大神經部特別提醒，帕金森氏症最常見的顫抖，是從單側的手部開始，將手靜放在腿上不動時，可明顯看出抖動相當厲害，就像銀行櫃員以手指數鈔票一般、約每秒3到5下的抖動頻率。若把手伸直或是拿東西作動作時，手部的抖動會因此減緩許多或是消失。

2.動作遲緩：運動能力降低、動作緩慢或減少，站立時駝背無法挺直、走路時上肢無法協同擺動，行動像木偶。

3.齒輪樣肢體僵硬：肌肉僵直，尤其在病人放鬆的情況下扳動他的手腳，仍會感到喀喀喀像齒輪一樣的阻力。合併有臉部表情木然，臉上像是戴著面具沒有表情；多口水、上身向前傾，字跡越寫越小而亂。

4.姿態異常：平衡失調，常錯步跌倒，連帶著姿勢、步伐不正常，小碎步走路是特徵。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

除了行動與外觀表現之外，患者也有其他表徵，像是躁動、時常有強烈的疼痛感、沮喪憂鬱，以及睡眠失調、嗅覺喪失、聲調改變，便秘等。

由於目前仍沒有根治帕金森氏症的方法，但透過藥物、手術等治療，可以明顯減緩症狀，使患者維持獨立生活，重點就是早期發現。台灣動作障礙學會指出，每個月「8」號不妨揪家人一起自我檢測巴金森病，早期治療能有效延緩惡化進程，協助患者有機會掌握更長的健康餘命。

桃新醫院神經內科吳奇霖醫師提醒，雖然帕金森氏症成因不明，但是一些環境因子，有可能增加帕金森氏病的風險。包括曾有頭部外傷、維生素Ｄ的攝取不足、經常接觸重金屬、殺蟲劑、除草劑、化學溶劑等，憂鬱、壓力與體重過重者，都被列為高危險因子，日常生活可以稍加注意。