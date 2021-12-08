許多人都希望自己能看起來年輕一些，運勢命理網站「十二生肖運程命理」分析，生肖屬兔、馬、羊的女人擁有一張娃娃臉，而且越老越漂亮，很難從她的外貌猜到真實年齡，是名副其實的美魔女。

▍1.生肖兔

屬兔女脾氣溫和，很少動怒，他們本性善良，待人溫柔，就算偶爾吃虧也不會放在心上，遇到不順心的事情也總是用樂觀的態度面對，不會鬧脾氣，也從不大吵大鬧，她們的生活可說是無憂無慮，煩惱很少，讓她們越活越年輕，看起來比同年齡的人還要小。

▍2.生肖馬

屬馬女通常都擁有很高的顏值，原本就充滿魅力，而且她們性格活潑，洋溢著陽光的氣息，讓她們的桃花運一直都很旺，青春洋溢的屬馬女性格很灑脫，不會拘泥於小細節，有不開心的事情總是能在短時間內想通，然後放下，不會讓負面情緒停留在心裡太久，她們是朋友眼中的正能量女神，歲月不會在她們臉上留下痕跡，總是能維持年輕的樣貌。

▍3.生肖羊

屬羊女個性很開朗，為人誠實沒有心機，她們很重視愛情和婚姻，如果認定一個人，就會全心全意的愛著對方，付出再多也願意，她們往往能找到一個優秀的好男人，婚後兩個人如膠似漆，遇到意見不同的地方也能好好溝通，兩人是彼此生命中最重要的伴侶，有了愛的滋潤，讓她們不太會變老，而且年齡越大越有氣質，越來越美。