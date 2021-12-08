人類已知最早的文明，是兩河流域的蘇美文明(Sumer Civilization)，地點位在今日的伊拉克，當地留有有許多承載人類最早歷史的遺物。然而1991年波灣戰爭期間，伊拉克博物館中被洗劫一空，許多珍貴文物流失。不過最近傳來好消息，一塊可追溯距今3500 年前的吉爾加美什史詩(Epic of Gilgamesh)泥板在美國被找到，而且正式歸還給伊拉克。

半島電視台(Aljazeera)報導，吉爾加美什史詩是世界上現存最古老的文學作品之一，也是最古老的宗教文本。這塊小小的泥板是 1853年對尼尼微城遺址的考古中被發現，屬於亞述國王阿蘇爾•巴尼帕爾 (Assur Banipal)大圖書館廢墟中，12片刻滿楔型文字泥板的其中一部分。這項考古活動是劃時代的，對近東地區的文化、語言學、神話、宗教傳說有更完整的理解。

然而，1991年波灣戰爭期間，伊拉克博物館許多藏品被帶走，不一定是美軍所為，也可能是當地民眾洗劫與變賣。官員們認為它是在2003年，被非法進口到美國，然後以170萬美元賣給了美國工藝品連鎖店「好必來」( Hobby Lobby)的老闆，最終在華盛頓的聖經博物館展出。

美國國土安全調查局的探員在2019年9月，認定該藏品來路不明，沒收了這塊泥板。今年7月，紐約聯邦法官批准沒收，並且決定歸還伊拉克。

星期二，伊拉克外交部長與文化部長在巴格達舉行聯合記者會，表示從美國和英國取回三件重要歷史文物：吉爾加美什史詩泥板、蘇美公羊頭，和蘇美文石碑。

伊拉克文化和古物部納齊姆(Antiquities Hassan Nazim)表示：「吉爾加美什史詩泥板的歸還非常重要，它是伊拉克歷史上最古老的文學作品之一。」

他也強調：「所有走私文物並在國際拍賣會上出售，都是不應該的，歸還才是正確的道理。」

關於吉爾加美什，他可能在歷史上確有其人，是烏魯克王國第5位國王，他似乎是個雄才大略的君主，使烏魯克王國相當鼎盛。或許正因如此，他逐漸轉化成神話人物，吉爾加美什史詩就是以他為主角的英雄史詩，在該史詩的記述，他成了具有三分之二的神明血統，與三分之一的人類血統，力大無窮、英雄蓋世，有各種冒險，也得罪許多神明。在史詩的後半段，他試著尋找長生不老之法，詢問曾經歷大洪水的永生者先知烏特納比西丁（Utnapishtim，可能就是聖經舊約裡的挪亞），終於真的找到神藥，卻在返回時，神藥被蛇偷吃，他也意識到長生不老終究是不可能的，把握有限生命，並發揮價值才重要。

以吉爾加美什為靈感的後世作品多不勝數，比如最近上映的美國漫威影業電影《永恆族》(Eternals)，其中的一名主角就是吉爾加美什，由韓國名演員馬東石飾演。另外日本動漫與遊戲系列作品Fate，以「英雄王」之名來稱呼吉爾加美什，設定成近乎最強的角色。