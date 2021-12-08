根據中央氣象局最新資訊，8日0時45分發生芮氏規模4.2地震，地震深度34.3公里，震央位於台東縣政府北北東方75.3公里（位於台東縣長濱鄉），最大震度台東縣3級。（編輯：陳政一）1101208

台北拚疫苗覆蓋率 接種隊出動
海大觀音分校3度流標 縮小規模拚發包
雲縣府投入逾1億7200萬 改善沿海3處重劃區農水路
境外移入＋21例 確診無新增死亡
#台東縣 #芮氏規模 #2地震 #3公里 #最大震度3級