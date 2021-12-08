台東縣芮氏規模4.2地震 最大震度3級 05:322021/12/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣芮氏規模4.2地震 最大震度3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，8日0時45分發生芮氏規模4.2地震，地震深度34.3公里，震央位於台東縣政府北北東方75.3公里（位於台東縣長濱鄉），最大震度台東縣3級。（編輯：陳政一）1101208 台北拚疫苗覆蓋率 接種隊出動 海大觀音分校3度流標 縮小規模拚發包 雲縣府投入逾1億7200萬 改善沿海3處重劃區農水路 境外移入＋21例 確診無新增死亡 #台東縣 #芮氏規模 #2地震 #3公里 #最大震度3級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 融程電11月營收回溫 樂看明年業績 18:572021/12/07 財經 久陽策略性整合效益顯現 明年可望再攀高峰 14:452021/12/07 財經 青青超兇曲線浮水面 泡湯這部位遭3秒噴射畫面超震撼 11:262021/12/07 娛樂 新北抽驗冬至湯圓 3件防腐劑超標2製造商各罰3萬 15:382021/12/07 生活 1.3億元永康中華路雨水下水道竣工 黃偉哲：民眾雖看不到但必須做 20:072021/12/07 生活 逆勢吸睛 存股型ETF受益人數突破27萬 14:462021/12/07 財經 《通信網路》低軌衛星大魔王 昇達科手握3家客戶量產 12:162021/12/07 財經 大專羽球超級盃》8日火熱開打 全大運冠軍好手上陣 11:012021/12/07 體育 屏東專屬「K歌之夜」 高爾宣、魏如萱及玖壹壹陪民眾跨年 16:122021/12/07 生活 生活熱門新聞 跟隨哥的腳步來台灣 厄瓜多正妹住2年嘆：真的好難過 - 生活 烏克蘭美女在台打免費疫苗 接種後卻痛哭：我後悔了 - 生活 17歲男耳飄臭酸味 醫見1物：難怪好不了 - 生活 獨》李伯璋「乾女兒」任職中研院 當事人回應了 - 生活 - 旺報 全聯米血糕2選1太難了？ 內行曝選擇關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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