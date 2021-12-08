掙扎了數個月之後，恒大終於宣布因無法償還債務與利息而違約，換來了廣東省政府派工作組進駐。北京的態度明確：出售公司與個人資產、欠債還錢。但是許家印先前做了些還債的姿態，現在又開始耍賴，似乎還要再豪賭一把，將爛攤子丟給政府，否則就是借錢給他度過危機。許家印以豪賭風格發家致富，經商生涯遭遇幾次重大危機也都靠著豪賭與運氣過關，但是現在的形勢與與環境，這一把許家印很可能會輸得精光。

許家印先前做了些還債的姿態，現在又開始耍賴，似乎還要再豪賭一把，將爛攤子丟給政府，否則就是借錢給他度過危機。但是大多數人都認為這把許家印贏不了。（圖／路透）

許家印曾是中國大陸首富，小時候卻很窮，白手起家的故事對很多大陸年輕人來說很有勵志意義。他1958年出生於河南貧窮的農村，文革結束後的1978年，他考上武漢鋼鐵學院，靠著政府發的微薄助學金讀完大學。畢業後分配到河南舞陽鋼鐵廠工作。鄧小平1992年南下深圳吹響改革開放號角，34歲的他決定放棄國營企業鐵飯碗，拿著一份30多頁的簡歷勇闖深圳，進入一家貿易公司打工，老闆讓他帶著40萬元（人民幣，下同）和一名同事到廣州搞房地產，他很快地釣中了一家陷入財務困境的國企低價出售土地，許家印很快完成老闆賦予的購地任務，再拿地到銀行貸款用於開發，1995年推出首個房地產案──珠島花園。

在經過數個月扭捏作態地出售資產還債後，許家印現在兩手一攤玩起「躺平」招數，拖著一千多個開發案與大批購屋消費者與參與融資的銀行，看中國政府要不要救恒大。（圖／路透）

當時廣州房地產剛起步，拿著圖紙才開工就能開始賣房，原本對地產一竅不通的許家印別出心裁，先把資金用於整建土地周邊景觀，打造亭台花園、小橋流水，加上寬敞的馬路，讓購房人眼睛一亮，房子未動工就開始排隊訂房。他接著拿購房訂金再買地─貸款─售樓，很快地滾出好幾個開發案。由於利潤驚人，許家印決定脫離原來的老闆自行創業，1997年帶著公司原有人馬創立廣州恒大地產。

創業後憑著原有人脈關係複製先前的地產開發模式，向5家銀行聯合貸款4000萬元，推出其首個開發案金碧花園，一年內全案建成並售磬，速度之快造成了市場轟動效應。1998年大陸結束半世紀的福利分房制，推出商品房政策，恒大乘勝追擊大有斬獲，8年內形成房地產與上下游產業集團，年產值達230億元。當時他是改革開放後首批白手起家富豪中的代表人物，並入選為全國政協委員，在北京「兩會」期間成為體追逐的財經明星人物。許家印最著名的形象，就是在北京天安門廣場上手舞足蹈地露出鐫有「H」字母的愛馬仕腰帶扣的照片，也因此被外界送了個「皮帶哥」的外號。

許家印成為首富後，經常是媒體追逐採訪的對象。他最著名的照片就是這張在北京參加「兩會」時在天安門廣場上被拍到的照片，因此獲得「皮帶哥」的稱呼。 （圖／網路）

當時財經界對許家印的商業手法評價是：作風大膽、重視產品包裝與行銷、營運效率高等等。但沒幾年許家印遇上創業後首個重大危機，因為拿地擴展規模速度過快，2008年全球金融危機時，許家印被迫暫停上市計劃，營運上也出現資金流動性不足的窘境，公司岌岌可危。為此許家印到香港藉由明星藝人轉介認識香港地產商楊受成、劉鑾雄與鄭裕彤，還陪鄭裕彤打了幾個月麻將，最後在劉、鄭兩人協助下獲得外商銀行出資入股恒大，讓他度過危機。

恒大終於宣布因無法償還債務與利息而違約，換來了廣東省政府派工作組進駐。目前恒大有一千多個開發案尚在進行中。（圖／路透）

金融危機過後，2009年恒大地產終於在香港上市，許家印一躍成為中國大陸首富，身價高達422億元。當了首富後，許家印開始跨入其他行業，包括：2010年成立恒大文化集團，模仿萬達企業加入經營影城業務，卻虧損連連，直到今年才退出；同年還入主中超廣州足球俱樂部，2018年投資120億元興建容量10萬人的大型足球場，目前球場已停工；2013年恒大推出冰泉包裝水，3年虧損40億元；2015年與騰訊合組恒騰網路，經營家居與社區金融，同樣虧損連年。

2010年恒大入主中超廣州足球俱樂部，2018年投資120億元興建容量10萬人的大型足球場，目前球場已停工。（圖／路透）

2016年大陸國務院正式發佈政策，打擊房產投機。許家印在房地產業仍持續擴張，還在2019年趕流行進軍汽車業，並借殻在香港上市，至今投入500億元，幾次發表會都只拿出汽車模型，成為業界的笑柄。

2019年許家印還趕流行進軍汽車業，並借殻在香港上市，至今投入500億元，幾次發表會都只拿出汽車模型，成為業界的笑柄。（圖／恒馳汽車）

很多人認為恒大早就給許家印掏空了，現在不像當年到香港求援可以找到金主救他，恒大目前表上1.97兆元的負債規模，根本不是哪個銀行或金主可以救得了，何況外傳恒大還有深不見底的表外負債。今年7月廣發銀行凍結恒大的銀行存款，8月許家印把恒大地產董事長、總經理位子都讓給名不見經傳的趙長龍，明眼人一看就知道許家印已無力回天，打算落跑，這時的恒大已經從「大到不能倒」轉入「大到救不活」了。

在經過數個月扭捏作態地出售資產還債後，現在兩手一攤玩起「躺平」招數，拖著一千多個開發案與大批購屋消費者與參與融資的銀行，看中國政府要不要救恒大。不過，中共已多次表明不會救他，現在的國際政治與經濟形勢不利，如果再加上房地產市場連續爆雷，將是社會穩定定的重大隱憂。大多數人都不看好許家印這一把豪賭，現在連美國國務卿布林肯都睜大眼睛盯著看。