在西方國家擔心俄國準備入侵烏克蘭之際，美國總統拜登和俄羅斯總統蒲亭今天舉行兩個小時視訊會談，討論烏克蘭等議題。白宮表示，拜登對俄國在烏克蘭周圍的軍事行動表達嚴重關切。

白宮在會後聲明中說：「總統拜登對俄羅斯在烏克蘭周圍增派部隊，表達美國和我們歐洲盟邦的深切關切，並明白表明，一旦軍事升溫，美國和我們的盟邦將會以強烈的經濟及其他措施回應。」ˉ

聲明中說，拜登強調「支持烏克蘭的主權獨立和領土完整，並呼籲降低緊張情勢，回歸外交」。

根據白宮，拜登和蒲亭同意在這場峰會後，他們的團隊將會進行後續會談，並強調美國的下個行動將是「與盟邦和夥伴密切協調」。

俄羅斯電視台畫面顯示，兩位領袖在會談一開始友好寒暄，拜登告訴蒲亭，他希望下次是實體會談。

白宮稍早發布聲明說會談已開始，但未發布拜登舉行會談的白宮戰情室（Situation Room）影片或照片。

根據白宮，兩位領袖會談了兩小時又一分鐘。

克里姆林宮曾表示，希望兩位領袖能舉行實體會談，討論兩國自冷戰結束以來最糟糕的關係。

（譯者：陳政一）1101208