三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益，遭檢舉在外私自兼差、經營私人診所，還冒用他人名義詐領健保補助100萬多元，檢調9月約談李到案，訊後聲押獲准，檢調依據蒐集事證，懷疑三總有多名牙醫師涉嫌勾結牙材商詐領醫療費用。台北地檢署7日第三度指揮調查局桃園市調查處兵分12路搜索涉案三總醫師辦公室，並約談口腔顎面外科主任陳元武、牙醫師莊傳宗、孔令瑜共7名醫師及1名行政人員到案。調查局訊後移送北檢複訊。檢方8日凌晨諭令莊傳宗、孔令瑜各以50萬元交保。

另牙醫謝義興、陳元武、王宜斌、周韋廷、蕭宇等5人各以20萬元交保。行政人員高金玲以40萬元交保。

檢調獲報，李宗益除了本職在三總牙科暨口腔診斷科擔任主治醫師外，也在私人診所兼職看診，還冒用他人的名義申報健保補助，自去年起涉嫌與診所的負責人合謀，製作不實問診病例，向健保局申請補助，詐領約100多萬元，涉嫌偽造文書、詐欺等罪。

北檢9月7日指揮桃園市調查處兵分4路搜索，約談李等6人到案，檢察官複訊後對李聲請羈押禁見獲准，另諭令李妻張女以100萬元、診所林姓牙醫100萬元、診所白姓護士10萬元交保。

11月23日北檢再指揮調查局桃園市調查處執行第2波偵查行動，共搜索5處、約談5人到案。北檢昨再執行第三波偵查行動，共搜索12處、約談8人到案，約談的8人中包括三總牙口腔顎面外科主任陳元武、牙醫師莊傳宗、孔令瑜等7名醫師，陳、莊、孔等醫師辦公室亦一併遭搜索。